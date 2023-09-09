Москва, 9 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят посвященные Дню города мероприятия. Трансляцию из парка 9 сентября ведёт пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент поздравит жителей Москвы с Днём города, вместе с ним в «Зарядье» прибыл московский мэр Сергей Собянин. Они также примут участие в открытии нескольких новых транспортных артерий города.

Должно быть запущено движение по проспекту Багратиона (северный дублер Кутузовского проспекта), южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Путин приехал с рабочей поездкой в Нижегородскую область, и в том числе для участия в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. В открытии также принял участие по видеосвязи Собянин.

Позднее глава государства дал старт движению транспорта по новому участку трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом. Путин вышел на связь со строителями трассы по видеосвязи.