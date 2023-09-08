Арзамас, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал в Нижегородскую область для участия в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Владимир Путин на церемонии открытия северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса

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