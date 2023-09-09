Москва, 9 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях Восточно-экономического форума (ВЭФ) запустит по видеосвязи ряд предприятий на Дальнем Востоке, а также проведёт совещание по развитию городов региона. Об этом 9 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

«В режиме видеоконференции будет осуществлён запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востоке», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что также на форуме пройдёт совещание по реализации программ развития городов Дальнего Востока, в ходе которого будут затронуты темы развития Владивостока, Биробиджана и Благовещенска.

Песков указал, что также глава государства посмотрит интерактивную презентацию о результатах развития всего Дальнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Путин находился с рабочей поездкой в Нижегородской области. В регион глава государства приехал, чтобы в том числе принять участие в церемонии открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса.

Позднее в ходе встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центр в Сарове глава государства поблагодарил сотрудников центра за вклад в развитие науки и укрепление обороны страны и её ядерного щита и экономики. Он также заявил о необходимости наращивания темпов развития Саровского ядерного центра.