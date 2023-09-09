Вашингтон, 9 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не готовы говорить о возможности включения темы Украины в итоговое совместное коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии, так как это будет сделать сложнее, чем в формате «Группы семи» (G7). Об этом 9 сентября заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Не хочу забегать вперёд продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7», — привело его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытался подорвать конструктивную работу Восточноазиатского саммита, делая попытки навязать его участникам тему Украины под разными предлогами. Глава МИД указал, что мероприятие прошло успешно, благодаря работе правительства Бангладеш.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин 22 августа 2022 года заявил, что западные государства делали безуспешные попытки навязать на встрече министров туризма экономик стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) политическую, связанную с украинским кризисом тематику. Он добавил, что АТЭС — это экономическое объединение, которое не может рассматривать экономику Украины.

Колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян в конце февраля написала, что реакция мира на конфликт на Украине стала неприятным открытием для западных стран, игнорирующих мнение остальных государств и их интересы. По её словам, украинский конфликт стал «унизительным опытом» для Запада, потому что в этот период выросла растущая международная значимость «неприсоединившихся» стран.