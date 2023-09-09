Берлин, 9 сентября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Германские эксперты разочарованы «возвращением» России в мировую торговлю. Об этом 9 сентября сообщило издание Business Insider со ссылкой на отчёт Кильского института мировой экономики.

Vmtp.ru Морской порт Владивосток

В документе указывается, что в августе российская торговая активность возросла, невзирая на «масштабные санкции» против России. Такие выводы сделаны на уровне активности трёх самых крупных в России портов (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск), грузооборот которых приблизился к максимальным значениям с начала российской СВО.

«В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растёт и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта», — говорится в основанном на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon отчёте.

В институте отметили, что в российских портах наблюдается, «на удивление, высокая» активность.

«Это происходит, несмотря на санкции, введённые западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — посетовал в беседе с изданием глава Kiel Trade Indicator Винсент Стамер.

По его мнению, Россия, «похоже, возвращается в мировую торговлю».

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за слишком долгую паузу в вопросе введения новых антироссийских санкций. Он потребовал усилить давление на энергетический сектор России, ужесточить ограничения на поставку чипов и микроэлектроники, а также продолжить давление на российский финансовый сектор.

Ранее в этот же день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС усиленно работает над вопросом о введении санкций в отношении российской алмазной отрасли. По его словам, Запад старается пресекать обход введённых санкций.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 6 сентября отметил, что США с союзниками ввязались в конфликт на Украине, используя нереалистичные прогнозы о якобы возможности краха российской экономики за несколько месяцев из-за санкций. Он подчеркнул, что Запад неверно оценил потенциал России и просчитался в намерении победить её на поле боя.