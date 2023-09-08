Нью-Дели, 8 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Государства Европейского союза в настоящее время усиленно работают над вопросом о введении санкций в отношении российской алмазной отрасли. Об этом 8 сентября заявил на пресс-конференции в Нью-Дели глава Европейского совета Шарль Мишель.

-ТАСС/ Владимир Смирнов Алмазы на вибрационном конвейере

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли», — сказал он.

Мишель уточнил, что, по его мнению, Брюссель может сделать в этом направлении больше, и добавил, что входящие в объединение страны также стараются пресекать обход введённых Западом антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля представитель Еврокомиссии Мейрид Макгинес сообщила, что ЕК продолжает работать над санкциям против экспорта российских алмазов. ЕК ведёт сотрудничество со странами G7 для разработки и обеспечения эффективного внедрения таких санкционных мер.

Лидеры стран G7 во время саммита в Хиросиме в мае договорились о стремлении ограничить торговлю российскими алмазами. Они назвали целью таких мер желание ограничить доходы России от экспорта алмазов.