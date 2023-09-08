Киев, 8 сентября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике западные страны из-за выдерживания ими «слишком длительной» паузы против России в вопросе введения новых санкций. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он призвал Запад сделать приоритетами в санкционной политике три направления: усиление давления на энергетический сектор России, ужесточение ограничений на поставку чипов и микроэлектроники, а также продолжение блокировки финансового сектора РФ. Кроме того, украинский лидер сообщил о прошедшей встрече санкционной группы, которую возглавляют руководитель его офиса Андрей Ермак и бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что политика санкций является долгосрочной стратегией Запада против РФ. Он также подчеркнул, что, несмотря на санкционные ограничения Россия смогла обеспечить устойчивость своей экономики.

29 июня глава государства указал на том, что санкции западных стран не привели к обрушению мира, а российские компании вышли на новые направления развития. Путин отметил, что организации из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке.

14 июля российский президент обвинил Запад в том, что санкции против РФ усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.