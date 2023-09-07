Дакка, 7 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Западные государства пытались подорвать конструктивную работу Восточноазиатского саммита, пытаясь под разными предлогами навязать участникам встречи украинскую тематику. Об этом 7 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

ТАСС/ EPA/YASUYOSHI CHIBA/POOL Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Западный коллектив» с участием некоторых их партнеров из азиатской части этого саммита пытались всячески подорвать конструктивную работу, навязывая под разными предлогами украинскую тематику в тех или иных вариациях», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что Восточноазиатский саммит прошёл успешно, благодаря работе правительства Бангладеш.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Таиланде Евгений Томихин 22 августа 2022 года рассказал, что страны Запада безуспешно пытались навязать на встрече министров туризма экономик стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) политическую, связанную с Украиной тематику. Дипломат отметил, что АТЭС является экономическим объединением и не может рассматривать экономику Украины.

27 февраля колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян написала, что реакция мира на конфликт на Украине стала неприятным открытием для Запада, игнорирующего мнение остальных государств и их интересы. По её мнению, распространённая в западных странах точка зрения на украинский кризис вызывает лишь гнев и безразличие в остальных государствах. Она добавила, что украинский конфликт стал «унизительным опытом» для Запада, так как во время него выросла растущая международная значимость «неприсоединившихся» стран.