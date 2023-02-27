Мадрид, 27 февраля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян сделала вывод о том, что реакция мира на конфликт на Украине стала неприятным открытием для западных стран, игнорирующих мнение остальных государств, которые, в свою очередь, имеют свои собственные интересы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По ее словам, высказывания президента США Джо Байдена, который выставляет конфликт на Украине как борьбу автократий и демократий, а себя представляет как защитника так называемого свободного мира, чужды многим странам мира, именуемым «глобальным Югом».

Мартинес-Баскуньян высказал мнение о том, что распространенная в западных странах точка зрения на это противостояние вызывает лишь гнев и безразличие в государствах, которые переживают свои трагедии.

Автор считает, что украинский конфликт стал «унизительный опытом» для Запада, поскольку была выявлена растущая международная значимость тех стран, которые там привыкли называть «неприсоединившимися».

Мартинес-Баскуньян признаёт, что самодовольное единство несёт в себе и некоторое одиночество в мире.

Она отметила, что сейчас «обездоленные», чьи голоса стали иметь значение в ООН, добиваются автономии, чтобы защищать свои интересы. Руководство Бразилии предлагает мирный план по Украине, у Турции есть открытые каналы связи с Кремлем, эта страна избегает поддержки санкций, Китай сохранил торговые связи и с Западом, и с Россией, также предложив свой мирный план.

Автор отмечает, что в Европе ошибаются, когда борются с этими инициативами. Она задаёт вопрос, а что может произойти, если Запад изменит свою точку зрения и избавится от своего высокомерия?

Мартинес-Баскуньян считает, что европейским странам нужно подумать над переоценкой своего места в мире, начать реально продвигать заслуживающие доверия модели распределения богатства и развития.