Москва, 9 сентября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Бригада российских войск скрытно зашла в тыл обороняющимся украинским силам, прорвала оборону и создала условия для окружения отрядов ВСУ. Об этом рассказал командир подразделения полковник Сергей Наймушин, получивший за этот бой звезду Героя России. Видеозапись с рассказом офицера опубликовало Министерство обороны России.

Mil.ru Звезда Героя России

«Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи», — заявил полковник.

В результате действий российских военных украинские силы понесли большие потери и отступили с занимаемых ими позиций. Наймушин отметил, что врученная ему звезда Героя России является наградой всех бойцов его бригады.

Источник: Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который два раза получал ранения в ходе боев в зоне специальной военной операции (СВО), заявил, что хотел бы вновь служить на передовой. Офицер подчеркнул, что бойцы, которые были серьезно ранены, не должны сдаваться, поскольку на них смотрит молодое поколение военнослужащих. Герой России считает, что такие военные должны становиться примером для остальных.

23 августа в Курске президент России Владимир Путин, в ходе празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, вручил звёзды Героев России и другие государственные награды бойцам, которые отличись в ходе СВО. Глава государства отдельно выделил членов экипажа танка «Алёша» лейтенанта Александра Левакова, ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева.

Путин заявил, что танкисты сделали невозможное, поскольку не только выиграли неравный бой, но и спасли других военных из подбитой бронемашины.