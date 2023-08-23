Курск, 23 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, находясь в Курске по случаю празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, вручил звёзды Героев России и другие государственные награды бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции. Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии», — сказал он.

Президент также отдельно выделил членов экипажа танка «Алёша» лейтенанта Александра Левакова, ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Он заявил, что они выполнили невозможное, не только одержали победу в неравном бою, но и спасли товарищей, у которых подбили танк.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3828337" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Кроме того, Путин вручил награды командиру танка старшему лейтенанту Расиму Баксикову, проявившему мужество и героизм в бою, а также ефрейтору Илье Гаврилову, который с помощью беспилотника обнаружил врага и точно навёл на него огонь артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, выступая в Курске по случаю годовщины битвы, отметил, что сражение стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Он также заявил, что все участники СВО достойны славы советских воинов, которые сражались под Курском.