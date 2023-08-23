Путин вручил звёзды Героев России наиболее отличившимся бойцам СВО
Курск, 23 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, находясь в Курске по случаю празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, вручил звёзды Героев России и другие государственные награды бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции.
«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции. Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии», — сказал он.
Президент также отдельно выделил членов экипажа танка «Алёша» лейтенанта Александра Левакова, ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева. Он заявил, что они выполнили невозможное, не только одержали победу в неравном бою, но и спасли товарищей, у которых подбили танк.
Кроме того, Путин вручил награды командиру танка старшему лейтенанту Расиму Баксикову, проявившему мужество и героизм в бою, а также ефрейтору Илье Гаврилову, который с помощью беспилотника обнаружил врага и точно навёл на него огонь артиллерии.
Как сообщало ИА Регнум, Путин, выступая в Курске по случаю годовщины битвы, отметил, что сражение стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Он также заявил, что все участники СВО достойны славы советских воинов, которые сражались под Курском.