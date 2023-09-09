Гавайи, США, 9 сентября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Лесные пожары, усугубившие положение жителей Гавайев, усилили желание местного населения отделиться от США и получить независимость. Об этом 8 сентября пишет британская газета Guardian.

TUBS Штат Гавайи на карте США

Пожары, испепелившие в августе остров Мауи, укрепил желание коренных жителей Гавайев вступить в борьбу за суверенитет. По мнению активистов из числа коренных народов, восстановление независимости Гавайев — единственный на сегодняшний день способ сохранить архипелаг для детей и внуков.

Как указала член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин, чьи слова приводятся в статье, у гавайских законодателей фактически отняли возможность смягчить последствия жилищного кризиса, сильнее всего ударившего по коренным народам Гавайев.

«Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны», — отметила Палтин.

Лесной пожар в американском штате Гавайи начался 9 августа. Из-за сильного ветра пламя распространилось на туристический город Лахайна, который был уничтожен огнём полностью. Без жилья остались как минимум 4,5 тысячи человек. Пожары вынудили переселиться более десяти тысяч гавайцев, притом что средняя стоимость жилья на Гавайях составляет более миллиона долларов США.

Жертвами пожаров стали, по официальным данным, 115 человек, при этом более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что исковое заявление в суд против энергетической компании Hawaiian Electric подали власти округа Мауи в американском штате Гавайи за халатность, приведшую к катастрофическим пожарам. Отмечается, что к возгоранию привело падение столбов, на которых крепились линии электропередачи.

При этом компания, как указано в иске, проигнорировала предупреждение Национальной метеорологической службы о риске возникновения лесных пожаров. Уточняется, что Hawaiian Electric не отключила оборудование и не предприняла никаких положенных действий для поддержания электросети в надлежащем состоянии.