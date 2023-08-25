Гавайи, США, 25 августа, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Исковое заявление в суд против энергетической компании Hawaiian Electric подали власти округа Мауи в американском штате Гавайи, за халатность, приведшую к катастрофическим пожарам. Об этом 24 августа сообщил телеканал Hawaii News Now.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Утверждается, что компания действовала халатно, проигнорировав предупреждение Национальной метеорологической службы о риске возникновения лесных пожаров. В иске сказано, что Hawaiian Electric не отключила оборудование, и не предприняла никаких положенных действий для поддержания электросети в надлежащем состоянии.

Отмечается, что к возгоранию привело падение столбов, на которых крепились линии электропередач. Они находились под напряжением и, упав на сухую траву, воспламенили её. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и охватило туристический городок Лахайна, который полностью сгорел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число пропавших без вести после лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 1,1 тысячи человек. Пожары унесли жизни по меньшей мере 115 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Лесной пожар вспыхнул 9 августа на гавайском острове Мауи и уничтожил за короткое время исторический курортный город Лахайну. В США лесные пожары назвали самыми смертоносными более чем за столетие.

Мэр округа Мауи Ричард Биссен заявил 21 августа, что количество погибших во время лесных пожаров на Гавайях возросло до 114 человек. Ещё 850 человек числятся пропавшими без вести.