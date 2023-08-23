Гавайи, США, 23 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Число пропавших без вести после лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 1,1 тысячи, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Zeng Hui/Global Look Press

«Число пропавших без вести составляет от 1 тыс. до 1,1 тыс.», — передал телеканал.

Пожары унесли жизни по меньшей мере 115 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Представитель Федерального бюро расследований Стивен Меррилл заявил, что около 1,4 тысячи человек, которые были ранее также заявлены как пропавшие без вести, найдены и находятся в безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на гавайском острове Мауи вспыхнул лесной пожар, уничтоживший за короткое время исторический курортный город Лахайну. В США лесные пожары назвали самыми смертоносными более чем за столетие.

Мэр округа Мауи Ричард Биссен заявил 21 августа, что количество погибших во время лесных пожаров на Гавайях возросло до 114 человек. Ещё 850 человек числятся пропавшими без вести.