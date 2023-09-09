Москва, 9 сентября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в первый день выборов в России получила десять жалоб, которые при проверке не подтвердились, сообщил журналистам федеральный координатор организации Алексей Песков.

ИА REGNUM Выборы

«Мы фиксируем порядка десяти сообщений, которые носят статус фейка, неподтвержденной информации. На сегодняшний день большинство фейков, с которыми мы столкнулись, — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Пескова, эти жалобы носят «максимально незамысловатый» и «примитивный» характер. Координатор подчеркнул, что проверкой поступающих обращений занимаются эксперты ассоциации и общественные штабы.

«Тем самым мы противодействуем попыткам недобросовестных акторов процесса ввести в заблуждение наших сограждан», — уточнил он.

Песков отметил, что все проблемные случаи проверяются очень тщательно и большая часть их касается агитации. Координатор заявил, что характерной тенденцией прошедшего дня голосования стало распространение агитационных материалов не только на бумаге или стационарных баннерных площадях, но и на автомобилях.

Он также рассказал, что оперативная реакция наблюдателей позволяет устранять такую агитацию. Песков добавил, что представители НОМ по итогам 8 сентября не выявили серьёзных проблем, которые как-то могли бы повлиять на итоги выборов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалёв заявил, что первый день голосования на выборах мэра российской столицы прошёл без нарушений.

Экспертный ситуационный центр «Независимого общественного мониторинга» и мониторинговой рабочей группы президентского Совета по правам человека (МРГ СПЧ) начал работу 7 сентября после открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке.

В течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября, — когда в стране будет проходить голосование, студенты юридического факультета Московского государственного юридического университета (МГЮА) в специально организованном кол-центре на площадке учреждения должны принимать данные от наблюдателей, которые поступят на «Карту сообщений» НОМ.