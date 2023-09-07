Москва, 7 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Экспертный ситуационный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы президентского Совета по правам человека (МРГ СПЧ) начал работу 7 сентября после открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке.

Таисия Воронцова/РИА Новости

За три дня голосования — 8, 9 и 10 сентября — студенты-юристы из числа студентов юридического факультета МГЮА в специально организованном колл-центре площадке вуза будут принимать данные от наблюдателей, которые станут поступать на «Карту сообщений» НОМ. В свою очередь, эксперты начнут давать правовую оценку полученным сигналам о возможных проблемах. Юридическую поддержку Экспертному центру окажет Ассоциация юристов России (АЮР).

Ресурс в режиме реального времени будет отражать только проверенную информацию о ходе голосования во всех российских регионах, отправить сообщение на Карту сможет любой желающий. Поступающие в колл-центр сигналы о возможных проблемах будут проверять волонтёры, а правовую оценку им дадут юристы АЮР. В самом экспертном центре анализировать избирательную ситуацию планируют председатель НОМ, члены СПЧ и федеральные координаторы НОМ.

Количество сообщений зависит от уровня кампаний. Так, в прошлый Единый день голосования (ЕДГ) на Карту поступило около 40 тыс. сообщений с участков. В ходе выборов в Госдуму в 2021 году на Карту было принято около 165 тыс. сообщений, в 2020-м году в ЕДГ на неё поступило 2,5 тыс. сообщений, а в ходе голосования по поправкам к Конституции в том же году на Карте НОМ было зарегистрировано свыше 35 тыс. сообщений.

Экспертный ситуационный центр НОМ и МРГ СПЧ создаётся каждый ЕДГ и на связь с ним выходят наблюдатели и региональные эксперты НОМ, которых консультируют разбирающие ситуации с участков электоральные юристы. Центр также собирает и анализирует информацию от членов СПЧ, посещающих регионы с мониторинговыми миссиями.

В 2023 году на связь с Экспертным центром выйдут представители МРГ СПЧ, отправившиеся с наблюдательскими миссиями в 12 регионов. Так, ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов будет наблюдать за выборами на Кубани; председатель ОП Сахалинской области, член СПЧ Владимир Иконников будет наблюдать за выборной ситуацию в своём регионе; а профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член СПЧ Леонид Поляков будет заниматься наблюдением за федеральным дистанционным электронным голосованием, которое пройдёт в 24 регионах.

Ранее эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Центра политической конъюнктуры (ЦПК) и ведущие российские социологи дали финальный прогноз на выборы-2023. Они отметили, что главной особенностью стала масштабность и широта вовлечённости в процессы, а также свою роль сыграли доминация референдумного типа кампаний и консолидация избирателей в период проведения специальной военной операции.