Вашингтон, 9 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Российские военные выводят из строя американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине путём уничтожения радаров к этим установкам, заявил в интервью радиоведущему Гарланду Никсону бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Видеозапись их беседы журналист опубликовал в своём Youtube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Риттер уточнил, что ВСУ не могут полноценно использовать Patriot на Украине, поскольку их представители прошли только базовую подготовку управлению указанным видом ЗРК. Украинские специалисты активируют установку в автоматическом режиме, при котором работа ракетных комплексов поддерживается с помощью специальных радаров.

Эта особенность позволяет российским военным взламывать систему через запуск ложных целей и поражение радаров, из-за чего ЗРК теряет защиту от ракетных ударов. Экс-разведчик добавил, что комплексы Patriot можно заставить эффективно функционировать, если передать управление только очень опытным специалистам.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая автор портала The Drive Тайлер Роговей, написал, что установки Patriot на Украине не могут защититься от ударов российских ракет из-за своего несовершенства. Он пояснил, что указанные комплексы оставляют большой электромагнитный след, который легко обнаруживают средства Вооружённых сил России.

При этом конфигурация Patriot не обладает должной мобильностью, и перемещение ЗРК требует времени. 15 августа Скотт Риттер рассказал, что российские военные подрывают установки Patriot, предварительно истощая их арсенал ракет.

Эксперт добавил, что западные страны не могут передать Украине больше таких ЗРК. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский призвал поставить Киеву 50 установок Patriot.