Киев, 15 августа, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России принимают во внимание особенности работы зенитных ракетных комплексов Patriot, а потому сначала истощают запасы ракет к ним, а затем их подрывают, заявил 15 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Система Patriot автоматически фиксирует цель и выпускает ракету в ответ на возникающую угрозу. Русские играют с этим алгоритмом, заставляя Patriot тратить все снаряды», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

После того как ЗРК лишаются ракет, ВС России бьют и по ним самим, и по объектам, которые они закрывают, добавил бывший разведчик. При этом увеличить число этих ЗРК на Украине западные страны уже не могут, полагает он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Риттер заявил, что ВС РФ за последние несколько месяцев разбили западные системы противовоздушной обороны, стоявшие на вооружении ВСУ. Система ПВО ВСУ «серьёзно подавлена», но власти Украины не любят об этом говорить, отметил эксперт.

Также 14 августа в министерстве обороны США заявили, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для ЗРК Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковых ракетных комплексов Javelin и Tow. Суммарная стоимость очередного пакета помощи ВСУ составит 200 млн долларов.