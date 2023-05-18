Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине обречены на атаки российских ракет из-за своего несовершенства. Такое мнение выразил автор портала The Drive Тайлер Роговэй.

Как считает автор статьи, американская система Patriot обладает некоторыми привлекательными для ВКС России качествами.

«Patriot обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России», — говорится в материале.

По словам Роговэя, радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Так, даже «шустрая» конфигурация системы Patriot довольно статична, и для ее перемещения потребуется время, отметил автор.

«Patriot нельзя считать «чудо-оружием» и непробиваемым щитом», — подчеркнул автор.

Тайлер Роговей также добавил, что следует готовиться к новым и более серьезным атакам против Patriot, так как Россия обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России объявило о том, что российские войска ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. 17 мая военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский рассказал ИА REGNUM, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины. Позже стало известно, что Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады с помощью самолёта МиГ-31К, который является носителем указанных гиперзвуковых ракет.

Читатели издания The Wall Street Journal 17 мая разочаровались в эффективности американского ЗРК Patriot после поражения российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ряд читателей отметили, что власти Украины неоднократно сообщали о сбитых российских ракетах, но всё это было ложью. Один из пользователей напомнил слова украинских чиновников о якобы перехваченных 18 российских ракетах. Другие выразили мнение, что в подобной обстановке американские батареи Patriot приносят больше вреда, чем пользы.