Москва, 4 апреля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу 4 апреля заявил, что санкции — это надолго.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

«Мы понимает, санкции — это надолго», — сказал глава государства.

Путин отметил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны.

Президент добавил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с Москвой, но Россия смогла обеспечить устойчивость экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и Центробанка 29 марта заявил, что в будущем антироссийские санкции могут негативно повлиять на экономику страны, поэтому необходимо работать над вопросами спроса и поддержкой позитивных тенденций. По его словам, нужно повысить эффективность экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.

С июля 2022 года российская экономика имеет позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний, ушедших с российского рынка.