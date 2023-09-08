Саров, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Западные недоброжелатели специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы сдерживать развитие России, заявил президент Владимир Путин 8 сентября на встрече с учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Я думаю, что это вообще целенаправленно всё делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», — сказал он.

Путин напомнил, что в 2014 году, когда ситуация на Украине начинала ухудшаться, он также встречался со специалистами в Сарове. Тогда президент заявил, что нужно начинать создавать технологический суверенитет России. Те прогнозы сбылись, отметил Путин.

Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС 23 августа, российский лидер заявил, что конфликт на Украине спровоцировало стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире. Он напомнил, что Запад потворствовал перевороту в Киеве в 2014 году, после чего новые украинские власти развернули против несогласных гражданскую войну, длившуюся восемь лет.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября президент совершает рабочую поездку по Нижегородской области. Он побывал в Арзамасе, где открыл участок трассы М-12 «Восток», соединившей город с Москвой, после чего посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево. Свой визит Путин начал с возложения цветов к памятнику академику Юлию Харитону и посещения Музея русского патриаршества в Арзамасе, где ему представили объекты, построенные и воссозданные в рамках программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас ― Дивеево ― Саров».

Глава государства был в Сарове в ноябре 2020 года. Он также возложил цветы к памятнику Харитону и ознакомился с разработками Российского федерального ядерного центра и цифровыми продуктами «Росатома». Из-за специфики расположенных в Сарове объектов и предприятий часть рабочего визита Путина прошла в закрытом режиме.