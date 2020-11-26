Саров, Нижегородская область, 26 ноября, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику выдающемуся советскому ученому, создателю первой отечественной атомной бомбы академику Юлию Харитону, сообщает 26 ноября телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин возлагает цветы к памятнику учёному-физику Юлию Харитону. Саров

Президент России посетил памятник в рамках своей рабочей поездки в город Саров Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин намерен ознакомиться с разработками Российского федерального ядерного центра, а также с цифровыми продуктами «Росатома».

Из-за специфики расположенных в Сарове объектов и предприятий часть рабочего визита Владимира Путина пройдет в закрытом режиме.