Саров, Нижегородская область, 26 ноября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области, сообщает 26 ноября телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин

Ранее визит российского президента в Нижегородскую область был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

По имеющимся открытым данным, Владимир Путин планирует посетить Российский федеральный ядерный центр, ознакомиться с его разработками, осмотреть лазерный полигон центра, а также провести видеосовещание по ситуации в городе Усолье-Сибирское.

Кроме того, президент России намерен встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Часть мероприятий визита главы российского государства будет проведена в закрытом режиме из-за специфики города Сарова и расположенных там стратегически важных научных и производственных объектов.