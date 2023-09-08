Киев, 8 сентября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Киев не ждёт изменений в позиции Организации Объединённых Наций (ООН) по украинскому кризису. Об этом 8 сентября заявил советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк в интервью национальному 24-му каналу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент Владимир Зеленский поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка», — сказал он.

По словам советника, украинский лидер будет говорить обо всех аспектах ведущихся боевых действий, но, по его мнению, это мало что даст.

«Это не приведёт к тому, что там будет что-то существенно изменено в позиции самой ООН», — заявил Подоляк.

По его мнению, это происходит потому, что ООН — «фиктивная организация», от которой не стоит ожидать чего-то действенного. Подоляк считает ООН учреждением, которое не влияет на что-либо. Он призвал просто принять это как факт.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая зампредставителя генсека ООН Фархан Хак призвал избегать неконструктивной риторики, не способствующей урегулированию конфликта. Так он прокомментировал заявление, в котором Подоляк написал, что «Украина достанет каждого, юридически или физически». Однако вскоре, 4 апреля, он заявил, что у России в ООН не должно быть права вето, которое позволяет заблокировать в одностороннем порядке любую резолюцию Совбеза ООН. Киев в целом периодически выражает недовольство возможностью России блокировать инициированные США резолюции, пытаясь аргументировать это якобы российской агрессией по отношению к Украине.