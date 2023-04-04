Киев, 4 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. О том, что у России в ООН не должно быть права вето, написал 4 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

«РФ не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето», — заявил Подоляк.

Право вето в Совбезе ООН есть у пяти постоянных членов — России, Китая, США, Британии и Франции. Это право позволяет заблокировать в одностороннем порядке любую резолюцию СБ ООН и не распространяется на решения процедурных вопросов.

Киев периодически выражает недовольство возможностью России блокировать инициированные США резолюции. Аргументируется это недовольство «агрессией» России по отношению к Украине.

В конце февраля в ООН выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявив, что Россия после распада СССР «узурпировала» место постоянного члена СБ ООН.

В Белом доме заявили, что лишить Россию членства в СБ ООН правовым путём невозможно. В России в конце марта напомнили, что министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле будет председательствовать на открытых дебатах СБ ООН высокого уровня.