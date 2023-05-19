Вена, 19 мая, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Заместитель представителя генерального секретаря Организации объединённых наций Фархан Хак в ходе брифинга 19 мая призвал избегать неконструктивной риторики, не способствующей урегулированию конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Конечно, не только в этой ситуации, но и любой ситуации военного времени существует риторика от разных сторон. Мы не отвечаем на неё. Однако мы призываем во всех этих ситуациях избегать неконструктивной риторики», — сказал Фархан Хак, отвечая на вопрос просьбу из журналистов прокомментировать заявление Подоляка.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter написал следующее: «Да, Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде… Украина достанет каждого из вас, юридически или физически».

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединённых наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Россия оставила за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности.