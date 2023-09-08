Вашингтон, 8 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Российские военные выстроили мощнейшую оборону и хорошо подготовились к атакам ВСУ, сообщило 8 сентября издание The Washington Post со ссылкой на военного эксперта Марка Канциана.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному», — говорится в публикации.

Канциан отметил, что российские силы многому научились в ходе боевых действий, поэтому и удержали свои позиции, и наряду с широкомасштабными атаками перешли к защите укреплённых линий фронта.

Авторы подчеркнули наряду с прочим эффективность российских мин, играющих большую роль в скорости действий ВСУ, и артиллерии, ставшей ключевой в обороне из-за возможности наносить удары «за считаные минуты».

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные благодаря профессионализму не допустили продвижения ВСУ в зоне спецоперации. Глава Минобороны отметил 31 июля, что российские группировки сосредотачивают усилия на ослаблении боевых возможностей украинской армии. По его словам, это достигается благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, выдержке и упорству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что никаких успехов у ВСУ нет и киевский режим находится в трудной ситуации. По его словам, очевидно, что многомиллиардные ресурсы НАТО расходуются неэффективно и бесцельно.

Позднее, 30 августа, бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что первая линия обороны требуется России, чтобы поймать ВСУ в ловушку, чего не понимает военное командование США. Он отметил, что россияне используют первый рубеж для ударов по ВСУ, что ослабляет украинские силы при их попытках наступления. Экс-разведчик считает, что российские военные будут отходить ко второй линии и заманивать киевскую армию в специально отведённую зону.