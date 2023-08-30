Вашингтон, 30 августа, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Первая линия обороны требуется России, чтобы поймать ВСУ в ловушку, чего не понимает военное командование США в лице начальника Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Планировалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев», — сказал эксперт.

Риттер отметил, что российская армия использует первый рубеж обороны для ударов по ВСУ, что позволяет ослаблять украинские силы в процессе их наступления. Экс-разведчик считает, что Вооружённые силы РФ будут отходить ко второй линии и заманивать киевскую армию в специально отведенную зону.

По словам эксперта, на этом участке фронта ВСУ окажутся в «огневом котле, который сотрет их с лица земли». Риттер пояснил, что американское командование не способно осознать, что прорыв первой линии обороны не станет «победой» украинских войск, а будет реализацией планов России.

Вместе с тем экс-разведчик указал на то, что киевская армия не может дойти даже до первого рубежа российской обороны, подрывая ожидания Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Скотт Риттер заявил, что ВСУ растеряли свои боевые возможности и украинский конфликт вступил в финальную стадию. По мнению эксперта, украинская армия не способна собрать мощную боевую силу и идти в наступление.

24 августа Скотт Риттер не исключил, что большие потери среди украинских военных могут вынудить ВСУ оставить позиции и отступить за Днепр. Он пояснил, что такой шаг станет единственно правильным для Киева, поскольку Украине не хватит вооружения и ресурсов для удерживания занимаемых территорий.