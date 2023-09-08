Мелитополь, 8 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Позиции Вооружённых сил России на запорожском направлении в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников. Об этом 8 сентября рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

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«Из резерва Генерального штаба было выделено ещё две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прёт и прёт», — сказал он.

Глава региона отметил, что российские артиллеристы усилили плотность ведения огня в этом районе и теперь ВСУ «не позавидуешь».

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за сутки отбили 14 попыток атак ВСУ в районе Вербового и Работино. По словам военного, на запорожском и херсонском направлениях ВСУ за это время потеряли до 135 военных.

Российские военные 5 сентября впервые уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне проведения спецоперации. Это произошло в районе посёлка Работино в Запорожской области. Британский танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.