Мелитополь, 7 сентября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В ночь на 7 сентября украинские войска потеряли на запорожском направлении порядка 100 человек личного состава. Об этом 7 сентября сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, минувшей ночью ВСУ проводили ротацию подразделений у Вербового и Работина на запорожском направлении. В это время российские войска нанесли массированный удар по противнику.

«Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа… [военнослужащих] ВСУ», — написал он.

Врио губернатора уточнил, что также украинские войска лишились девяти артиллерийских орудий, двух миномётов, двух танков и трёх дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на запорожском направлении за сутки не произошло изменений в тактическом положении ВС России. Военный уточнил, что российские войска пресекли три попытки атак ВСУ.

Он указал, что на запорожском и херсонском направлениях украинская армия за сутки потеряла до 105 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух артсистем М777 и трех САУ М109 Paladin американского производства, орудий FH-70 британского производства, трёх гаубиц «Мста-Б», четырёх автомобилей, двух орудий Д-30 и двух САУ «Гвоздика».