Батайск, Ростовская область, 8 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в участника спецоперации в Батайске в Ростовской области, сообщила 8 сентября пресс-служба регионального следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Задержанному предъявили обвинения в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Следователи будут добиваться для него заключения под стражу. Расследование преступления продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Батайске во время конфликта в участника СВО Вячеслава К. стреляли из травматического пистолета. Он получил 14 огнестрельных ушибленных ран, врачи достали из грудной клетки и таза пять резиновых пуль. Пострадавший рассказал правоохранителям, что конфликт не имел отношения к СВО.

По информации ИА Регнум, пострадавший в ходе конфликта в Батайске — бывший боец группы «Вагнер», который ранее был судим за незаконное хранение оружия. Он пока не работает.