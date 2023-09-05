Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Состояние участника спецоперации, получившего травмы и ранения в ходе конфликта в Батайске Ростовской области, резко ухудшилось. Об этом 5 сентября сообщили мать военного.

«Он себя очень плохо чувствует сегодня. Ему с трудом помогают обезболивающие. Почему-то загустела кровь, и сильная головная боль, там, где отрикошетила пуля от головы», ― рассказала в беседе с РИА Новости женщина.

Осмотревший пострадавшего нейрохирург сказал, что отёчности мозга нет, просто болевой синдром.

Мать военного также добавила, что медики каждое утром берут у Вячеслава кровь, чтобы избежать сепсиса. Потерпевший находится в сознании.

Как сообщало ИА Регнум, участник СВО Вячеслав К. пострадал в результате вооружённого нападения в Батайске (Ростовская область). 3 сентября у кафе «Клевер» мужчина несколько раз выстрелил в бывшего военнослужащего из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали с четырнадцатью огнестрельными ушибленными ранами. Медики извлекли из грудной клетки и таза пять резиновых пуль.

В беседе с оперативниками сам потерпевший и очевидцы инцидента рассказали, что конфликт не имеет какого-либо отношения к СВО и возник по другим причинам.

Источник ИА Регнум сообщил, что пострадавший ― ранее судимый по статье о незаконном хранении оружия и сражавшийся в зоне проведения специальной военной операции боец «Вагнера». Сейчас он живёт в Батайске и не работает.

Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.