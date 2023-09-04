Москва, 4 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Пострадавшим в результате вооружённого нападения в Батайске (Ростовская область) участником СВО оказался ранее судимый экс-боец группы «Вагнер». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 3 сентября у кафе «Клевер». Неизвестный несколько раз выстрелил в бывшего военнослужащего из травматического пистолета. По предварительным данным, пострадавший — Вячеслав К. — ранее судимый по статье о незаконном хранении оружия и сражавшийся в зоне проведения специальной военной операции боец «Вагнера».

В настоящее время мужчина живёт в Батайске и не работает. После нападения бывшего военного госпитализировали с четырнадцатью огнестрельными ушибленными ранами. Медики извлекли из грудной клетки и таза пять резиновых пуль.

При этом в беседе с оперативники сам потерпевший и очевидцы инцидента рассказали, что конфликт не имеет какого-либо отношения к СВО и возник по другим причинам.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В августе участника специальной военной операции Михаила Таскина избили в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. По словам пострадавшего, конфликт произошёл с местными жителями из-за разного мнения относительно СВО. Однако редакция ИА Регнум узнала все обстоятельства случившегося. Так, оказалось, что Таскин неоднократно судим, в том числе и за попытку расстрелять трех человек, да и конфликт, приведший к драке 5 августа, по словам жителей, Михаил спровоцировал сам. При этом задержанный за избиение экс-бойца Иван Зырянов мало того что не является противником СВО — он вместе с братом организовывает патриотические мероприятия в районе уже много лет.