Нью-Дели, 8 сентября, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Российские ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» стали кошмаром для украинских войск в зоне специальной военной операции, говорится в видеорепортаже индийской газеты Hindustan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

Журналисты отметили, что указанные боевые машины легко выслеживают и поражают позиции ВСУ на передовой. В репортаже также сообщается, что экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами большое количество украинской бронетехники на юге Донецка.

Кроме того, в газете рассказали об опорном пункте ВСУ, который подвергся ударам «Аллигатора» и другого российского вертолёта Ми-35 в Красном Лимане. Экипажи этих боевых машины двигались на предельно малых высотах.

Журналисты также представили кадры взрывов, а также горящих укреплений и бронетехники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля журнал Newsweek выпустил статью про Ка-52. Авторы публикации написали, что эти вертолёты представляют серьёзную опасность для украинских войск, поскольку могут обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) противника. 3 сентября Минобороны РФ обнародовало кадры, на которой экипаж Ка-52 уничтожает боевую бронированную машину ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М».

20 июня стало известно, что пилоты вертолёта «Аллигатор», который потерял хвостовую часть во время боя, смогли вернуться на базу. Подобные повреждения фатальны для Ка-52 и других боевых машин подобного типа.