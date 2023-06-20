Москва, 20 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Российские пилоты вертолёта Ка-52, потерявшего хвост во время боя с ВСУ, смогли вернуться на базу. Видеозапись с вертолётом опубликована в Сети.

Российский вертолёт Ка-52

Вертолёт лишился хвоста в ходе выполнения боевого задания. Предположительно, украинские военные обстреляли его из ПЗРК.

Ка-52, у которого основные винты расположены выше кабины один над другим, продолжил полёт и вернулся на аэродром. Подобные повреждения фатальны для вертолётов другого типа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814356" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский вертолёт Ка-52 долетел до базы без хвоста после боя с ВСУ

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский журналист Питер Сучиу назвал российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» суперхищником, который успешно уничтожает украинские подразделения и технику в зоне проведения спецоперации.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигатором» двух украинских танков на южнодонецком направлении. Вертолёт Ка-52 также уничтожил бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, выпустив по нему управляемую ракету.