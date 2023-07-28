Лондон, 28 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Российские ударно-разведывательные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», включая новую версию Ка-52М несут серьёзную опасность для украинских войск. Об этом 28 июля написало издание Newsweek со ссылкой на минобороны Великобритании.

Евгений Биятов/РИА Новости Вертолёт Ка-52

«Ка-52 — один из самых грозных военных вертолётов в России. Он наносит колоссальный урон Украине», — заявили в британском военном ведомстве.

Отмечается, что эта российская боевая винтокрылая машина представляет особую опасность во время контрнаступления украинских войск, так как она способна виртуозно обходить украинские средства ПВО и поражать позиции ВСУ.

Вертолёт Ка-52 может поражать наземные и воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях. При этом в модернизированной версии Ка-52М усовершенствовали оптико-электронную систему, что позволило ему дальше «видеть», и системы управления штатными системами вооружения. В числе последних также появились наводящиеся по лазерному лучу ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля экипаж российского вертолёта Ка-52 уничтожил прямым попаданием управляемой ракеты на запорожском направлении бронетранспортёр ВСУ.

Начальник пресс-центра «Западной» российской группировки Сергей Зыбинский 24 июля рассказал, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять ударов по позициям украинских войск на купянском направлении. Также российские военные уничтожили миномётный расчёт ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.