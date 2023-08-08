Донецк, 8 августа, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Экипаж ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» ВС России уничтожил боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Экипаж ударно-разведывательного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожил боевую машину пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что подлёт в зону боевого применения вертолётчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволило экипажу остаться незамеченным для украинских средств противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа российский ударный вертолёт Ка-52 поразил управляемой ракетой «Вихрь» танк и бронетранспортёр противника при очередной попытке контрнаступления Вооружённых сил Украины.