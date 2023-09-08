Москва, 8 сентября, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о льготах для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам. Соответствующее поручение главы государства опубликовано в четверг, 7 сентября, на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству РФ рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференция для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», — говорится в тексте поручения.

Отмечается, что Правительство должно разработать проект поддержки учёных, малых и средних технологических компаний, а также профинансировать использование ими суперкомпьютеров с целью развития нейросетей и технологий в сфере искусственного интеллекта.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин заявил, что процент внедрения ИИ в отраслях достигает 20%. По его словам, более половины компаний из сферы финансовых услуг применяют ИИ-технологии. Он также добавил, что в 2023 году государства планирует потратить около одного миллиарда рублей на гранты для предприятий, тестирующих и внедряющих отечественные технологии искусственного интеллекта.