Москва, 10 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Предприятия, тестирующие и внедряющие отечественные технологии искусственного интеллекта (ИИ) в приоритетных отраслях, могут рассчитывать на грант в сумме от 20 до 100 млн рублей. На эти цели только в 2023 году планируется потратить чуть менее миллиарда рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» российским компаниям уже удалось интегрировать искусственный разум в предприятия розничной торговли с охватом 57 млн человек, в сельское хозяйство, в освоение северных морей.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. «На сегодняшний день процент внедрения ИИ в отраслях достигает 20%, а более половины крупных российских компаний применяют ИИ-технологии в своей деятельности, среди них — компании из сферы финансовых услуг, промышленности, ТЭК. Сейчас ключевая задача — существенно нарастить эти показатели», — пояснил корреспонденту ИА Регнум директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин.

С начала этого года последовательно реализуется дорожная карта по развитию искусственного интеллекта на период до 2030 года, — отметил Наквасин. Основной акцент в ней сделан на создании и масштабировании продуктовой линейки готовых ИИ-решений. «Это 65 продуктов по 4 поднаправлениям: перспективные методы ИИ, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, интеллектуальная поддержка принятия решений. Эти продукты позволят решить критически важные для России технологические задачи, в том числе в приоритетных отраслях экономики — здравоохранении, сельском хозяйстве, транспортной сфере, строительстве и ЖКХ, промышленности», — пояснил Сергей Наквасин.

Общий объем поддержки, предоставленный Минэкономразвития на 2023 год, составляет более 900 млн рублей. При условии софинансирования заказчиками не менее половины стоимости ИТ-решений из внебюджетных источников планируется поддержать не менее 9 проектов. «Государство, представленное Министерством экономического развития, Фондом «Сколково» как оператором конкурсного отбора, а также Сбербанком, который является центром компетенции федерального проекта «Искусственный интеллект», разработало данную меру поддержки в целях содействия первым внедрениям отечественных решений в области искусственного интеллекта, стимулирования спроса на российские разработки, а также митигации рисков участников сделки», — пояснил вице-президент Фонда «Сколково» Константин Паршин.

Так, компания NL Group совместно с резидентом «Сколково» «Эддреалити» внедрила ИИ-систему оценки и стимулирования спроса промышленной продукции в более чем 400 магазинах по всей России. Речь идёт о проекте одной из ведущих российских розничных сетей по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома, где подключено более 2800 экранов со специально подобранной (таргетированной) рекламой. Охват аудитории составил порядка 57 млн человек.

На основе искусственного интеллекта в реальном времени «Эддреалити» помогает изучать интерес покупателей к товарам. Она классифицирует посетителей магазина по 19 признакам, включая эмоции человека (наличие или отсутствие улыбки) и позволяет измерять показатель превращения просмотров в продажи. Вероятность импульсной покупки повышается за счет демонстрации целевого рекламного сообщения в максимально восприимчивый для человека момент. По словам разработчиков, такой метод позволит повысить продажи на 20–40%.

«Теперь предприятия могут использовать инновационный инструмент, который призван моментально и высокоточно прогнозировать спрос и стимулировать продажи в точках сбыта продукции», — подчеркнул заместитель финансового директора NL Group Дмитрий Войнов. По его словам, поскольку в системе реализована функция самообучения, с каждым днем она будет эффективнее взаимодействовать с покупателями. Общий бюджет проекта составил около 120 млн рублей, половина из которых — сумма гранта по федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

Одно из основополагающих требований к грантополучателям — наличие потенциала тиражирования и востребованность ИИ. Это необходимо, чтобы показать внедрение и доказать пользу разработки, — пояснил управляющий директор — начальник центра реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» Сбербанка Михаил Сквирский. Для внедрения разработки на основе ИИ «Эддреалити» совместно с NL Group рассматривают промышленные предприятия и производителей в любом сегменте товаров народного потребления: продукты питания, одежда, косметика, спорттовары, фармацевтика, электроника и другие. До 2026 года «Эддреалити» планирует реализовать более 50 тыс. лицензий на решение.

В Тамбовской области искусственный интеллект активно внедряют в агропромышленный комплекс. Беспилотники, облетевшие уже более 200 тыс. га полей с озимой и яровой пшеницей, подсолнечником, сахарной свёклой и соей, помогли нейросети научиться подсчету густоты посева сельскохозяйственных культур, определению видов сорняков и степени их развития. Не исключено, что именно такой подход подтолкнет отрасль к аграрной революции. «Из-за нехватки агрономов увеличилась нагрузка. Для того чтобы специалисту принять правильное решение, за день без беспилотника невозможно осмотреть площадь размером до 7 тысяч гектаров», — говорит агроном-исследователь «АссистАгро» Владислав Мосин.

Теперь система, которая уже разбирается в 110 видах сорняков, сама формирует карту полёта дрона и автоматически управляет им от взлёта до посадки, не требуя при этом ни навыков оператора, ни управления. ИИ автоматически и без участия человека соберёт нужные фотоданные о поле и предоставит их в форме отчёта. «Наша система уже сейчас приводит к улучшению методов ведения сельского хозяйства, повышению урожайности и лучшему контролю за качеством технических операций», — подчеркнул генеральный директор фирмы-производителя агродронов Евгений Багрянцев.

Искусственный интеллект взят на вооружение при хозяйственном освоении морских акваторий. Необходимую цифровую платформу создает Центр морских исследований МГУ совместно с резидентом «Сколково» — компанией «Морские информационные технологии». Для решения задач обработки больших данных и обеспечения принятия решений в области морской логистики программа использует современные информационные технологии — машинное обучение, нейронные сети.

Как пояснил исполнительный директор ООО «Центр морских исследований МГУ» Николай Шабалин, важно понимать, что большие данные — это не только объем информации, выражающийся в гигабайтах или терабайтах, но и разные подходы к обработке огромного пласта разнородных данных. «Оптимальным видится создание комплексной системы, которая будет включать различные методы сбора и алгоритмы первичной обработки информации, а также алгоритмы интерпретации и прогноза», — подчеркнул учёный.

В Арктике ИИ может использоваться для оперативного учета текущей гидрометеорологической и ледовой информации, а также делать прогноз для проходящих по морскому пути судов. Общий бюджет проекта составляет более 207 млн рублей, 100 из них покроет грант нацпроекта «Цифровая экономика».

В дальнейшем эту разработку смогут использовать промышленные предприятия, чья деятельность связана с освоением северных морских акваторий — геологоразведкой, логистикой, добычей полезных ископаемых, рыбным промыслом. До 2025 года компания-разработчик планирует реализовать до 30 лицензий.

Заполнить форму для участия в конкурсном отборе можно на сайте dtech․sk.ru. Там же опубликованы подробные условия поддержки пилотных проектов, конкурсная документация и методические рекомендации по подготовке отчетов.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в России создаются благоприятные условия для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок. Работа ведётся за счет комплексной системы мер государственной поддержки ИТ-стартапов и разработчиков программного обеспечения, а также стимулирования спроса компаний различных отраслей экономики на ИТ-решения.

Для создания условий по развитию ИИ в России еще в 2021 году начата реализация федерального проекта «Искусственный интеллект». Меры поддержки в федеральном проекте предусматривают развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансовую поддержку разработки новых и внедрения существующих ИИ-решений.