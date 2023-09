Москва, 7 сентября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Илон Маск, если он действительно ограничивал Украине доступ к спутниковой связи Starlink, — последний здравомыслящий человек в Северной Америке, заявил 7 сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал эпизод из готовящейся к выходу биографии миллиардера авторства американского журналиста Уолтера Айзексона.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

«Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или как минимум в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть «шары» (He is the one with the balls)», — написал Медведев на английском в соцсети Маска X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в своей книге журналист описал эпизод, когда в 2022 году Илон Маск якобы тайно отключил спутниковую сеть Starlink около Крыма, чтобы не допустить атаки ВСУ на российские корабли. Айзексон рассказал, что украинские подводные беспилотники со взрывчаткой якобы должны были приблизиться к российскому флоту, но что-то пошло не так, и они «безвредно выбросились на берег».

В беседе с ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что, если это было правдой, американский предприниматель повёл себя прагматично и не захотел ставить под угрозу своё имущество из-за действий ВСУ. Политолог напомнил, что уже давно известна неоднозначная оценка Маска по поводу украинского конфликта. По мнению Мухина, в распоряжение миллиардера могла попасть информация о том, что при продолжении передачи разведданных либо использования Starlink для наведения на гражданские и военные объекты Россия будет глушить и иным способом добиваться повреждения спутников.