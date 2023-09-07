Москва, 7 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Макс ведёт себя прагматично и не хочет ставить под угрозу своё имущество из-за того, что ВСУ используют его спутники Starlink для организации диверсий и терактов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 сентября заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Global Look Press/www. imago-images.de Илон Маск

Как сообщило CNN, Маск приказал отключить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и сорвал таким образом атаку ВСУ на российский флот.

Мухин отметил, что уже давно было замечено, что Илон Маск достаточно неоднозначно оценивает происходящее на Украине и выбивается из общего ряда акторов, которые поддерживают ВСУ и призывают оказывать им максимальную помощь.

«Поэтому я не удивлён, что эта информация стала публичной, — сказал политолог. — Скорее всего, это правда. Но я бы не стал утверждать, что Илон Маск испытывает к России какие-то симпатии. Речь шла об очень прагматичном поведении».

По мнению Мухина, скорее всего, в распоряжение Илона Маска попала информация о том, что в случае продолжения передачи разведданных либо использования Starlink для наведения на гражданские и военные объекты Россия будет глушить и иным способом добиваться повреждения спутников.

В связи с этим поступок Маска следует понимать как поведение бизнесмена, спасающего своё имущество. Иными словами, прагматизм в чистом виде.

«А отношения Маска с киевским режимом продолжат ухудшаться», — также спрогнозировал Мухин.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что неготовность Маска помогать ВСУ обнаружилась неслучайно и небеспричинно. Такая ситуация сложилась уже после того, как у спутников Маска вдруг начались некие проблемы в космосе.

«Поэтому и «прозрение» Маска относительно того, что его спутники используются на непотребные цели, связано именно с тем, что он решил обезопасить их бесперебойную работу. Видимо, он почувствовал какую-то угрозу для своих спутников. Видимо, какие-то космические силы стали препятствовать их нормальной работе. Конечно, он не может догадаться, что это за силы, но решил пойти назад в своей антироссийской деятельности», — двусмысленно заметил Корнилов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно биографии Илона Маска, выпущенной журналистом Уолтером Айзексоном, американский предприниматель тайно отключил спутниковую сеть Starlink около Крыма в 2022 году, чтобы помешать атаке ВСУ на российские корабли. Когда подводные дроны, подготовленные военными киевского режима, должны были оказаться вблизи российских кораблей, связь внезапно отключилась и «ослепшие» беспилотники беспомощно вынесло на берег.

До этого Маск обещал, что не допустит использования Starlink для эскалации конфликта на территории Украины, так как это может привести к третьей мировой войне. Кроме того, предприниматель, если верить его биографу, убеждён, что Starlink должен применяться в мирных целях, а не для организации терактов.

О том, что Маск отказался предоставить ВСУ доступ к системе спутниковой связи Starlink в районе Крыма, писала и газета The New York Times. Не ограничившись этим, бизнесмен даже разработал свой «мирный план» по урегулированию конфликта, который предполагает проведение референдумов на всех территориях, недавно вошедших в состав России, и по итогам которых надо прислушаться к волеизъявлению народа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался переубедить Маска и уговорить его не ограничивать доступ ВСУ к интернету от Starlink, но успеха в этом не достиг.