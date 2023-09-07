Брянск, 7 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в небе над Брянском беспилотник самолётного типа. Об этом 7 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он.

Глава региона уточнил, что дрон упал возле железнодорожного полотна вокзала Брянск I, при этом никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В Минобороны России подтвердили, что БПЛА самолётного типа перехватили в небе над Брянской областью около 17:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что российские военные перехватили и нейтрализовали в регионе беспилотник. По его словам, в результате этого нет пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов.

До этого украинские дроны атаковали город Энергодар в Запорожской области, в котором находится Запорожская АЭС. В результате этого никто не погиб. Также в ночь на 7 сентября в Московской, Ростовской и Брянской областях пресечены попытки атак пяти БПЛА ВСУ.