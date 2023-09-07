Волгоград, 7 сентября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Российские военные перехватили и нейтрализовали в небе над Волгоградской областью беспилотник. Об этом 7 сентября рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, его слова процитировала пресс-служба областной администрации.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в результате этого никто не пострадал, а также удалось избежать повреждений гражданских и военных объектов.

Ранее источник ИА Регнум рассказал, что на территорию военной базы под Волгоградом упал дрон самолётного типа. Во время падения беспилотный аппарат задел молниеотвод и не детонировал.

До этого беспилотники ВСУ атаковали город Энергодар в Запорожской области. В результате этого никто не погиб. Также в ночь на 7 сентября в Московской, Ростовской и Брянской областях пресекли попытки атак пяти украинских дронов.