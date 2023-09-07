Энергодар, Запорожская область, 7 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщили 7 сентября в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано», — сообщил представитель администрации.

На территории Энергодара находится Запорожская АЭС — крупнейшая на европейской территории атомная электростанция и девятая по величине в мире.

Минобороны 31 августа сообщило, что ВСУ в ходе ротации миссии МАГАТЭ попытались осуществить очередную провокацию. На пути маршрута движения инспекторов МАГАТЭ ВСУ имитировали взрывы боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России заявило 7 сентября о попытке ВСУ атаковать российские объекты беспилотниками самолётного типа.

Российские силы ПВО уничтожили украинские дроны при подлёте к Брянску, над Ростовом-на-Дону и над городом Раменское в Подмосковье. В районе падения обломков БПЛА здания получили повреждения. В Ростове пострадал мужчина.