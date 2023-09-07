Москва, 7 сентября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение на финишном участке северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Для пассажиров открыли три последние станции ― «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».

Григорий Сысоев/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции «Физтех»

Вместе с метростроителями мэр проехал от станции «Лианозово» до станции «Физтех», где его встретили студенты расположенного рядом Московского физико-технического института (МФТИ).

На церемонии открытия Собянин напомнил, что с 2011 года протяжённость этой ветки выросла вдвое. На ней построили 12 новых станций, три из них ― на юге и девять ― на севере Москвы.

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. Всего 43 км, больше 20 станций», ― сказал мэр.

Трасса участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех», строительство которого начали в 2019 году, длиной 5,8 км проходит вдоль Дмитровского шоссе. «Яхромская» станция расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, «Лианозово» ― на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы, «Физтех» ― севернее бульвара Академика Ландау.

С открытием станции «Физтех» город стал ближе для 175 тыс. жителей района Северного и подмосковного города Долгопрудного. У 18 тыс. жителей Северного появилось метро в пешей доступности. Кроме того, пользоваться этой станцией могут студенты и преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ), а также сотрудники технопарка «Физтехпарк».

Для удобства проезда к новым станциям метро скорректировали маршрутную сеть наземного транспорта: изменили трассы десяти маршрутов, запустили ещё один новый.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Солнцевскую линию Московского метрополитена продлили до аэропорта Внуково. Это первая в России станция метро в аэропорту. Как подчеркнул Собянин, теперь путь от Внуково до центра столицы экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами.

Открытие новых станций «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» разгрузит прилегающие Киевское и Боровское шоссе. Свободнее также станет на станциях метро «Рассказовка» Солнцевской линии и «Саларьево» Сокольнической линии.