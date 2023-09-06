Москва, 6 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Солнцевская линия Московского метрополитена продлена сегодня, 6 сентября, до аэропорта Внуково. Это первая в России станция метро в аэропорту.

mos.ru Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции «Аэропорт «Внуково» Московского метрополитена

Об открытии сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, который присутствовал на мероприятии. «Путь от Внуково до центра столицы теперь экономный и комфортный, а транзитные пассажиры могут быстрее перемещаться между аэропортами», — написал мэр.

Станция полностью интегрирована в аэропорт. Через подземный переход есть выходы в терминал А, а также в подземный терминал «Аэроэкспресса», на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

Открытие новых станций «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» разгрузит прилегающие Киевское и Боровское шоссе. Свободнее также станет на станциях метро «Рассказовка» Солнцевской линии и «Саларьево» Сокольнической линии.