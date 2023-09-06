Москва, 6 сентября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 6 сентября выступил на открытии двух новых станций метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Александр Щербак/ТАСС Люди на станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена

«Сегодня мы открываем две новые станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», которые завершают формирование Солнцевской линии метро», — сказал Собянин на открытии движения на новых станциях.

Глава российской столицы отметил, что новую (жёлтую) линию метро длиной более 30 км с 14 станциями построили за десять лет. В зоне протяжения Солнцевской линии проживают более полутора миллионов москвичей.

«Впервые в России классическое метро пришло в аэропорт, что позволит радикально улучшить транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров», — добавил мэр Москвы.

Строительство участка Солнцевской линии метро, включающего две новые станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», началось в октябре 2019 года.

От станции «Рассказовка» до «Пыхтино» тоннели сооружались закрытым способом, от «Пыхтино» до «Аэропорт Внуково» поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю.

Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково им. Туполева. Через подземный переход есть выходы в терминал А, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

В Москве продолжается строительство трёх новых линий метро — Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. На схеме метро Троицкую линию обозначат изумрудным, Рублёво-Архангельскую — графитовым и Бирюлёвскую — рубиновым цветом.

Троицкую линию метро откроют в 2024 году, заявил Собянин в октябре прошлого года.