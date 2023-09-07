Москва, 7 сентября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в зоне СВО за последние сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях до 115 военнослужащих ВСУ, сообщил 7 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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На купянском направлении бойцы «Западной» группировки войск с помощью авиации и артиллерии отразили четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесли поражение противнику возле села Кисловка в Харьковской области.

«Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — рассказал Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ возле села Червоная Диброва в ЛНР. На этом участке украинская армия потеряла до 60 военных, две бронемашины и три пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские подразделения, находящиеся возле Купянска, теряют сплочённость. Он считает, что скоро на этом участке фронта ВСУ потерпят крах.

Также 7 сентября военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о планомерном продвижении российских войск на купянском направлении. Он рассказал, что они форсировали реку Жеребец и двигаются к Оскольскому водохранилищу. Эксперт отметил, что российские бойцы за последние сутки взяли несколько опорных пунктов ВСУ в районе Свердловки и улучшили тактическое положение, продвинувшись в сторону Сеньково.