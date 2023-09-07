Вашингтон, 7 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Украинская армия теряет сплочённость, в Харьковской области её очень скоро ждёт поражение, заявил 7 сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

В интервью журналисту Гарланду Никсону Риттер заявил, что в районе города Купянска ВСУ заметно теряют сплочённость, в ней появились трещины.

«Думаю, крах уже близко», — сказал Риттер.

По его оценке, ситуация на фронте в зоне СВО находится в завершающей фазе. Украинскую армию ожидает поражение, и элитные подразделения, подготовленные Западом, погибнут. Гибель ждёт и недавно мобилизованных в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российская группировка «Запад» в районе села Сергеевка в ЛНР отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла до 40 военных за сутки 5 сентября, сообщило Минобороны.

7 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на купянском направлении российские военные продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища после форсирования реки Жеребец.

В районе села Новоегоровка (Свердловка) российские подразделения взяли несколько опорных пунктов ВСУ в течение суток. Российские военные также продвинулись от посёлка Новосёловского в сторону села Сеньково.