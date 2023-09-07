Луганск, 7 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают успешно продвигаться к Купянску. Об этом 7 сентября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Александр Река/ТАСС Боевая работа экипажа танка Т-90М в зоне СВО

«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», ― написал военный эксперт в Telegram-канале.

Он добавил, что за прошедшие сутки в районе Свердловки российские подразделения взяли несколько опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские штурмовики улучшили тактическое положение, продвинувшись от Новосёловского в сторону Сеньково.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Марочко 6 сентября сообщил, что командование Вооружённых сил Украины пытается предотвратить прорыв оборонительных позиций на купянском направлении. Для этого ВСУ в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

В Минобороны заявили, что за сутки, 5 сентября, российские войска улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР на купянском направлении.

Экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Как уточнил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, серьёзные потери в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового понесла 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ. В результате боевых действий противник потерял до двух взводов военных ВСУ, два автомобиля и один беспилотный летательный аппарат.